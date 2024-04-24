Пелагея Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
22.12.1787
Дочь: Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
?.03.1795
Сын: Данила Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Смерть
Неизвестно