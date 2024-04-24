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Пелагея Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
22.12.1787

Дочь: Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
?.03.1795

Сын: Данила Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Смерть
Неизвестно

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