Вольнова Анна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1854
Дочь: Вольнова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Вольнов Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Вольнов Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно