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Дедегкаев Тазарет Темурканович

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Место рождения

Чикола, Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

15.01.1934

Дата смерти

17.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1934

Отец: Дедегкаев Темуркан Гуйманович

Мать: Дедегкаева Забитхан Смалиевна

Чикола, Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
02.04.1966

Сын: Дедегкаев Таймураз Тазаретович

Мать ребёнка: Дедегкаева Лариса Татаркановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
03.05.1966

Жена: Дедегкаева Лариса Татаркановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
20.01.1970

Дочь: Дедегкаева Альбина Тазаретовна

Мать ребёнка: Дедегкаева Лариса Татаркановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
16.03.1974

Сын: Дедегкаев Александр Тазаретович

Мать ребёнка: Дедегкаева Лариса Татаркановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.03.1987