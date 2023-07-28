Дедегкаев Тазарет Темурканович
Место рождения
Дата рождения15.01.1934
Дата смерти17.03.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1934
Рождение ребёнка
02.04.1966
Сын: Дедегкаев Таймураз Тазаретович
Мать ребёнка: Дедегкаева Лариса Татаркановна
Бракосочетание
03.05.1966
Рождение ребёнка
20.01.1970
Дочь: Дедегкаева Альбина Тазаретовна
Мать ребёнка: Дедегкаева Лариса Татаркановна
Рождение ребёнка
16.03.1974
Сын: Дедегкаев Александр Тазаретович
Мать ребёнка: Дедегкаева Лариса Татаркановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.03.1987