Добровольская Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти11.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840 или 1845 ст.
Сын: Добровольский Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Добровольский Алексей Гордеевич
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.
Сын: Добровольский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Добровольский Алексей Гордеевич
с. Харитоново Корчевского уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Сын: Добровольский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Добровольский Алексей Гордеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Бажанова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1898
Матвеево, Спировский муниципальный район, Тверская область
В Матвеево находится надгробие. На надгробной плите написано, что ей 73 года, что противоречит расчётному году рождения.