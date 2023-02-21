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Добровольская Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

11.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840 или 1845 ст.

Сын: Добровольский Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Добровольский Алексей Гордеевич

Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.

Сын: Добровольский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Добровольский Алексей Гордеевич

с. Харитоново Корчевского уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Добровольский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Добровольский Алексей Гордеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Бажанова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Алексей Гордеевич

Смерть
11.03.1898
Матвеево, Спировский муниципальный район, Тверская область
В Матвеево находится надгробие. На надгробной плите написано, что ей 73 года, что противоречит расчётному году рождения.
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