Шестопалова (Игнатова) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Игнатова) Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Иван Степанович

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова (Шестопалова) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ажнина (Шестопалова) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Степан Степанович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шестопалов Степан Степанович

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Константинова (Шестопалова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Шестопалов Александр Степанович

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1911

Сын: Шестопалов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович

Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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