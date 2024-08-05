Шестопалова (Игнатова) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Иван Степанович
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова (Шестопалова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ажнина (Шестопалова) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шестопалов Степан Степанович
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Константинова (Шестопалова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Рождение ребёнка
16.04.1907
Сын: Шестопалов Александр Степанович
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Рождение ребёнка
19.11.1911
Сын: Шестопалов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шестопалов Степан Степанович
Смерть
Неизвестно