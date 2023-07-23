Бирюков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодова Галина Павловна
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Татьяна