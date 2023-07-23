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Бирюков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Иван Фомич

Мать: Бирюкова Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодова Галина Павловна

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Татьяна