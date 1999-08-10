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Прудников Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

10.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1958

Сын: Прудников МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: Прудникова Девичья Иванова Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.07.1963

Дочь: Клочкова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Прудникова Девичья Иванова Любовь Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прудникова Девичья Иванова Любовь Тимофеевна

Смерть
10.08.1999