Прудников Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти10.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1958
Сын: Прудников МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Мать ребёнка: Прудникова Девичья Иванова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.07.1963
Дочь: Клочкова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Прудникова Девичья Иванова Любовь Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1999