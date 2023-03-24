Горюнов Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горюнова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горюнова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно