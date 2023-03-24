Горюнов Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горюнова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горюнова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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