Милованов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Милованов Николай Викторович

Мать ребёнка: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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