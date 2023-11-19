Милованов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршунова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1954
Сын: Милованов Николай Викторович
Мать ребёнка: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна
Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно