Диденченко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденченко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Диденченко Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Диденченко Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диденченко Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно