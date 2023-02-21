Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Рождение ребёнка
Около ?.08.1811

Сын: Трофим Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816

Дочь: Акдотья Николаева

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анисья Николаева

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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