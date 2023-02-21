Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1811
Сын: Трофим Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816
Дочь: Акдотья Николаева
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анисья Николаева
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Смерть
Неизвестно