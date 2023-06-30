Крюков Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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2022 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.2022

Дочь: Крюкова Александра Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности