Крюков Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2022
Дочь: Крюкова Александра Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности