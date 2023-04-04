Гальперина (Метор (Метер)) Дора Израильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальперина (Метор (Метер)) Дора Израильевна

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Место рождения

Минск, Российская империя

Дата рождения

1904

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Метор Израиль

Мать: Метор Хася (Анна) Овсеевна

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1927

Дочь: Инесса (Инна)

Отец ребёнка: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович

Рождение ребёнка
20.12.1931

Дочь: Архипова Элла

Отец ребёнка: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович

Belarus
Рождение ребёнка
05.11.1940

Дочь: Литвинова Лариса

Отец ребёнка: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович

Ташкент, УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович

Minsk, Россия
Смерть
1970
Ташкент, УзССР
Похороны
Неизвестно
Ташкент
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