Гальперина (Метор (Метер)) Дора Израильевна
Место рожденияМинск, Российская империя
Дата рождения1904
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Метор Израиль
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1927
Дочь: Инесса (Инна)
Отец ребёнка: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович
Рождение ребёнка
20.12.1931
Дочь: Архипова Элла
Отец ребёнка: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович
Belarus
Рождение ребёнка
05.11.1940
Дочь: Литвинова Лариса
Отец ребёнка: Гальперин Марк (Murdough) Ефимович
Ташкент, УзССР
Бракосочетание
Неизвестно
Minsk, Россия
Смерть
1970
Ташкент, УзССР
Похороны
Неизвестно
Ташкент