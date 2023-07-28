Воронов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.2010
Жена: Воронова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.06.2011
Сын: Воронов Максим Александрович
Мать ребёнка: Воронова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.08.2018
Сын: Воронов Лев Александрович
Мать ребёнка: Воронова Анна Сергеевна