Воронов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Александр Михайлович

Воронов Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

17.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
11.12.2010

Жена: Воронова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.06.2011

Сын: Воронов Максим Александрович

Мать ребёнка: Воронова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.08.2018

Сын: Воронов Лев Александрович

Мать ребёнка: Воронова Анна Сергеевна