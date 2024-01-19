Открытая (Кудерметова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Открытая (Кудерметова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2018 г.р.

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1991

Отец: не указан

Мать: Кудерметова Зульфия

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
18.08.2017

Муж: Открытый (Соколов) Сергей Олегович

Рождение ребёнка
25.08.2018

Сын: Открытый (Соколов) Даррен Сергеевич

Отец ребёнка: Открытый (Соколов) Сергей Олегович

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