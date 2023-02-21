Уразка Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразка Андрей Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Вуразка Никита Андреев

Мать: Вуразка Устиния Ефимова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Уразка Иван Андреев

Мать ребёнка: Уразка Ирина Корнеева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Уразка Исаакий Андреев

Мать ребёнка: Уразка Ирина Корнеева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уразка Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уразка Ирина Корнеева

Смерть
Неизвестно
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