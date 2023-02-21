Уразка Андрей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Вуразка Никита Андреев
Мать: Вуразка Устиния Ефимова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Уразка Иван Андреев
Мать ребёнка: Уразка Ирина Корнеева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Уразка Ирина Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уразка Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уразка Ирина Корнеева
Смерть
Неизвестно