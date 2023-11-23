Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Матвей Васильевич (1694 — 1785) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Каряева Угличского уезда1 . В 1770 году уволен за штат. О жене его данных нет2 . Дети: Василиса, супруга священ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Матвеева
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Дарья Матвеева
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Просковья Матвеева
Мать ребёнка: неизвестно
Матвей Васильевич (1680 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Коряева (Юрцова) Ярославского уезда 1 . В 1770 году уволен за штат 2 .О жене его данных нет.Дети:Дарья, супруга свя... Показать все
Работа или профессия
1770
уволен за штат
Смерть
Неизвестно