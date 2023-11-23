Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвей Васильевич (1694 — 1785) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Каряева Угличского уезда1 . В 1770 году уволен за штат. О жене его данных нет2 . Дети: Василиса, супруга священ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Матвеева

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Дарья Матвеева

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1730

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Просковья Матвеева

Мать ребёнка: неизвестно

Матвей Васильевич (1680 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Коряева (Юрцова) Ярославского уезда 1 . В 1770 году уволен за штат 2 .О жене его данных нет.Дети:Дарья, супруга свя... Показать все
Работа или профессия
1770
уволен за штат
Смерть
Неизвестно

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