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Женский

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Мать

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей

Двор № 43 / 38 | Петр Афонасьев - 57 / 64 | Петра Афонасьева сын Андрей - 16,5 / 24 | Петра Афонасьева племянник Евдоким Антонов - 8 / 15 | Петра Афонасьева жена Прасковья Поликарпова - 64 | Андрея Пе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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