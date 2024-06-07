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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей
Двор № 43 / 38 | Петр Афонасьев - 57 / 64 | Петра Афонасьева сын Андрей - 16,5 / 24 | Петра Афонасьева племянник Евдоким Антонов - 8 / 15 | Петра Афонасьева жена Прасковья Поликарпова - 64 | Андрея Пе... Показать все
Смерть
Неизвестно