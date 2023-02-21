Северухина Матрёна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1893 ст.
Дата смерти09.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Северухина Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.11.1934
Сын: Северухин Сергей Павлович
Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Северухин Михаил Павлович
Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.07.1938
Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1973
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика