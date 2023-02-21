Северухина Матрёна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северухина Матрёна Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1893 ст.

Дата смерти

09.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Северухин Илья Павлович

Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Северухина Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.11.1934

Сын: Северухин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Северухин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Северухин Иван Павлович

Отец ребёнка: Северухин Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северухин Павел Тимофеевич

Смерть
09.05.1973
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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