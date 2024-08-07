Никифор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1799 г.р.
1810 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Никифорович

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья Никифоровна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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