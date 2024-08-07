Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Никифорович
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья Никифоровна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно