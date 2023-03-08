Митюхин Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Митюхин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1928
Дочь: Митюхина Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1930
Сын: Митюхин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Митюхина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно