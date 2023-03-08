Митюхин Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюхин Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Митюхин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1928

Дочь: Митюхина Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1930

Сын: Митюхин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Митюхина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митюхина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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