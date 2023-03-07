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Пономарев Павел Васильевич

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Место рождения

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пономарев Василий

Мать: не указана

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Пономарев Иван Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Устинья Яковлевна

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пономарев Абрам Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Устинья Яковлевна

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Пономарева Устинья Яковлевна

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Устинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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