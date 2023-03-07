Пономарев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Пономарев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Пономарева Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Пономарева Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пономарева Устинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно