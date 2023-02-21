Заровняев Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняев Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Заровняев Андрей Павлович

Мать: Заровняева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева Мария

Смерть
Неизвестно
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