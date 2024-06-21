Калиниченко Ефросинья Ивановна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калиниченко Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

19.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиниченко Федор Степанович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Калиниченко Митрофан Федорович

Отец ребёнка: Калиниченко Федор Степанович

Смерть
19.02.1956
Мартынцы, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

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