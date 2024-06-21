Калиниченко Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти19.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Калиниченко Митрофан Федорович
Отец ребёнка: Калиниченко Федор Степанович
Смерть
19.02.1956
Мартынцы, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область