Мелихов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.04.1986
Мать ребёнка: Мелихова Ирина Николаевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1989
Дочь: Чичкова Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Мелихова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Мелихова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно