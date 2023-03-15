Мелихов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихов Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.04.1986

Сын: Мелихов Сергей Олегович

Мать ребёнка: Мелихова Ирина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1989

Дочь: Чичкова Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Мелихова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Мелихова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Ирина Николаевна

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