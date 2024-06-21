Ногин Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1878
Дата смерти22.05.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ногина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Ногина (Ермакова) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ногин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ногина (Ермакова) Ольга Павловна
Смерть
22.05.1924