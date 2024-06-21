Ногин Виктор Павлович 14.02.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ногин Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1878

Дата смерти

22.05.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ногина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Ногина (Ермакова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ногин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ногина (Ермакова) Ольга Павловна

Смерть
22.05.1924

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