Дедегкаев Таймураз Тазаретович
Место рождения
Дата рождения02.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1966
Рождение ребёнка
30.07.1991
Сын: Дедегкаев Алан Таймуразович
Мать ребёнка: Сергеева Галина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.04.2001
Сын: Дедегкаев Арсен Таймуразович
Мать ребёнка: Дедегкаева Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.08.2010
Сын: Дедегкаев Марк Таймуразович
Мать ребёнка: Дедегкаева Анна Александровна