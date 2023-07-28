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Дедегкаев Таймураз Тазаретович

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

02.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1966

Отец: Дедегкаев Тазарет Темурканович

Мать: Дедегкаева Лариса Татаркановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.07.1991

Сын: Дедегкаев Алан Таймуразович

Мать ребёнка: Сергеева Галина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.04.2001

Сын: Дедегкаев Арсен Таймуразович

Мать ребёнка: Дедегкаева Анна Александровна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.08.2010

Сын: Дедегкаев Марк Таймуразович

Мать ребёнка: Дедегкаева Анна Александровна

Ялта, Ялта, Республика Крым