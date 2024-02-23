Тишкин Евфимий Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.
Мать ребёнка: Тишкина Ирина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
13.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Тишкина Ирина Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно