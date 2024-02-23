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Тишкин Евфимий Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишкина Ирина Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.

Сын: Тишкин Николай Евфимович

Мать ребёнка: Тишкина Ирина Лаврентьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1891 ст.

Сын: Тишкин Никита Евфимович

Мать ребёнка: Тишкина Ирина Лаврентьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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