Залилов Сабир Салихович
Место рождения
Дата рождения20.04.1947
Дата смерти08.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1947
Рождение ребёнка
02.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залилова Анастасия
г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залилова Анастасия
г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залилова Анастасия
Смерть
08.11.2009