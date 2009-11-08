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Залилов Сабир Салихович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.04.1947

Дата смерти

08.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1947

Отец: Залилов Салих Мазитович

Мать: Залилова Фарида Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Анастасия

г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Анастасия

г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Анастасия

Смерть
08.11.2009
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