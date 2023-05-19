Ковалев Игнатий Федосеев
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ковалев Федосей Евсеев
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
18.04.1901
Жена: Ковалева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ковалев Григорий Игнатьев
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно