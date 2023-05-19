Ковалев Игнатий Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Игнатий Федосеев

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ковалев Федосей Евсеев

Мать: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
18.04.1901

Жена: Ковалева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ковалев Григорий Игнатьев

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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