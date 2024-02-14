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Валитов Закир Хамидуллович

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1940

Дочь: Табаева (Валитова) Рахима Закировна

Мать ребёнка: Валитова Гарифа Садыковна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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