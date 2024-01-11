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Гуськов Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Вячеслав Гавриилович

Мать ребёнка: Гуськова (Серегина) Любовь Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Гуськова (Серегина) Любовь Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисточкина Валентина Гаврииловна

Мать ребёнка: Гуськова (Серегина) Любовь Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова (Серегина) Любовь Никитична

Рождение ребёнка
12.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуськова (Серегина) Любовь Никитична

Смерть
Неизвестно

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