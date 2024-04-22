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Ильинский Алексей Дмитриевич

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Ильинский Дмитрий Иванович

Мать: Ильинская Евдокия Александровна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
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