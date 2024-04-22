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Ильинский Алексей Дмитриевич
Ильинский Алексей Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Рождественский
, Грязовецкий район, Северный край
Дата рождения
Около 1850
Пол
Мужской
Отец
Ильинский Дмитрий Иванович
1821 г.р.
Мать
Ильинская (Соколова) Евдокия Александровна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец:
Ильинский Дмитрий Иванович
Мать:
Ильинская Евдокия Александровна
Рождественский
, Грязовецкий район, Северный край
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