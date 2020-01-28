Понаморёва Элина Игоревеа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понаморёва Элина Игоревеа

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

28.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2020

Отец: Понаморёв Игорь Васильевич

Мать: Понаморёва Анжела Борисовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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