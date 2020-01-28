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Понаморёва Элина Игоревеа
Понаморёва Элина Игоревеа
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
28.01.2020
Пол
Женский
Отец
Понаморёв Игорь Васильевич
1988 г.р.
Мать
Понаморёва (Отрошенко) Анжела Борисовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2020
Отец:
Понаморёв Игорь Васильевич
Мать:
Понаморёва Анжела Борисовна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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