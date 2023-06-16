Гребенщикова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гребенщиков Петр Яковлев

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенщиков Яков Федорович

Смерть
Неизвестно