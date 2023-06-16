Гребенщикова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно