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(Бурякова) Томара
(Бурякова) Томара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Буряков Фёдор
Мать
Бурякова (Клочкова) Акулина
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Буряков Фёдор
Мать:
Бурякова Акулина
Смерть
Неизвестно
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