(Бурякова) Томара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурякова) Томара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Буряков Фёдор

Мать: Бурякова Акулина

Смерть
Неизвестно
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