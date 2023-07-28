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Обухов Александр Галактионович

Место рождения

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Галактион Тимофеевич

Мать: не указана

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Обухов Иван Александрович

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Косьмина

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
29.05.1984

Жена: Обухова Татьяна Косьмина

Бракосочетание
29.05.1984

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно