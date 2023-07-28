Обухов Александр Галактионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Галактион Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1899
Сын: Обухов Иван Александрович
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Косьмина
Бракосочетание
29.05.1984
Жена: Обухова Татьяна Косьмина
Бракосочетание
29.05.1984
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно