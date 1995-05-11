Смелова (Кустова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмелова (Кустова) Елена Константиновна

Смелова (Кустова) Елена Константиновна

avatar

Место рождения

Посулово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: Кустов Константин Александрович

Мать: Кустова Анна

Посулово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.01.1952

Сын: Смелов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Смелов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.07.1957

Дочь: Тихомирова Галина Александровна

Отец ребёнка: Смелов Александр Алексеевич

Смерть
11.05.1995
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close