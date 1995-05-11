Смелова (Кустова) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти11.05.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: Кустов Константин Александрович
Мать: Кустова Анна
Рождение ребёнка
11.01.1952
Сын: Смелов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Смелов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.07.1957
Дочь: Тихомирова Галина Александровна
Отец ребёнка: Смелов Александр Алексеевич
Смерть
11.05.1995
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область