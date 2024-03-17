Папина Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папина Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Папин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.2008

Дочь: Папина Валерия Александровна

Отец ребёнка: Папин Александр Михайлович

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