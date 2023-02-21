Жилкина (Боталова) Катерина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1849
Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1850
Отец ребёнка: Жилкин Василий Поликарпович
Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно