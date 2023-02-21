Жилкина (Боталова) Катерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина (Боталова) Катерина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1849

Муж: Жилкин Василий Поликарпович

Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1850

Сын: Жилкин Федор Васильев

Отец ребёнка: Жилкин Василий Поликарпович

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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