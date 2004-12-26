Садриев Хайдар Азнабаевич
Место рожденияс. Чибинни Альшеевский район БАССР
Дата рождения12.06.1919
Дата смерти26.12.2004
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919
с. Чибинни Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
01.11.1946
Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна
о.Сахалин
Рождение ребёнка
05.06.1948
Сын: Садриев Ильгиз Хайдарович
Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1950
п. Аксеново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1952
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Римма Хайдаровна
Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
04.01.1958
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Военная награда
Неизвестно
Садриев Хайдар Азнабаевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Башкирская АССР, Альшеевский р-н, п. Аксеново. Юбилейная картотека
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1001664340/
Смерть
26.12.2004
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново Альшеевский район РБ РФ