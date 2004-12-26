Садриев Хайдар Азнабаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Хайдар Азнабаевич

Место рождения

с. Чибинни Альшеевский район БАССР

Дата рождения

12.06.1919

Дата смерти

26.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
1948 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919

Отец: Садриев Азнабай Садрисламович

Мать: Садриева Минсара Шарафутдиновна

с. Чибинни Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
01.11.1946

Сын: Садриев Ирик Хайдарович

Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна

о.Сахалин
Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Садриев Ильгиз Хайдарович

Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна

п. Аксеново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Римма Хайдаровна

Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
04.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Минибиян Садертдиновна

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Военная награда
Неизвестно
Садриев Хайдар Азнабаевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Башкирская АССР, Альшеевский р-н, п. Аксеново. Юбилейная картотека
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1001664340/
Смерть
26.12.2004
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново Альшеевский район РБ РФ
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