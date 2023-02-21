Demler Petr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Demler Elisapet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Demler Kristian
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Demler Heinrich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Demler Peter
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Demler Elisapet
Смерть
Неизвестно