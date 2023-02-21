Demler Petr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDemler Petr

Demler Petr

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Demler Elisapet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Demler Kristian

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Demler Heinrich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Demler Peter

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демлер Георг Петрович

Мать ребёнка: Demler Elisapet

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close