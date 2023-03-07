Шишкина (Тенихина) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Тенихина) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тенихин Фёдор Семёнович

Мать: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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