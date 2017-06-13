Степакова (Козлова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепакова (Козлова) Анна Антоновна

Степакова (Козлова) Анна Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1927

Дата смерти

13.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1956

Сын: Степаков Александр Павлович

Отец ребёнка: Степаков Павел Алексеевич

Лемешовка, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
13.06.2017
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close