Степакова (Козлова) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1927
Дата смерти13.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1956
Сын: Степаков Александр Павлович
Отец ребёнка: Степаков Павел Алексеевич
Лемешовка, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
13.06.2017
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область