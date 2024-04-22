Майсурадзе (Рыбинцева) Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майсурадзе (Рыбинцева) Виктория Владимировна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.01.1992

Дочь: Майсурадзе Алёна Александровна

Отец ребёнка: Майсурадзе Александр Георгиевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
14.07.1998

Дочь: Майсурадзе Ольга Александровна

Отец ребёнка: Майсурадзе Александр Георгиевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майсурадзе Александр Георгиевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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