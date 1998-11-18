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(Мальц) Анастасия Антоновна
(Мальц) Анастасия Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1998
Пол
Женский
Отец
Мальц Антон Юрьевич
1978 г.р.
Мать
Щербакова (Мальц) Екатерина Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1998
Отец:
Мальц Антон Юрьевич
Мать:
Щербакова Екатерина Владимировна
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