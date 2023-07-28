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Александра Константиновна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.03.1877 ст.

Дата смерти

10.06.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
19.03.1877 ст.

Отец: Константин Иванович

Мать: Параскева Анисимовна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Смерть
10.06.1877 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.06.1877 Чермы крестьянская дочь Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-SQVK?i=79... Показать все