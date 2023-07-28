Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения19.03.1877 ст.
Дата смерти10.06.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1877 ст.
Отец: Константин Иванович
Мать: Параскева Анисимовна
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Смерть
10.06.1877 ст.
Афанасьевская церковь 10.06.1877 Чермы крестьянская дочь Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-SQVK?i=79... Показать все