(Уракова) Настасья Михеева Вычислено 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Настасья Михеева

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: Ураков Михей Егоров

Мать: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318, №72)
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 16 лет РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 040, №72)
Смерть
Неизвестно

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