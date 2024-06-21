(Уракова) Настасья Михеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: Ураков Михей Егоров
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318, №72)
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 16 лет РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 040, №72)
Смерть
Неизвестно