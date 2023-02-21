Коваленко Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.
Дочь: Коваленко Зиновия Павловна
Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Зиновьевна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бахчисарайский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно