Орешина (Лемехова) Марина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешина (Лемехова) Марина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1896

Дата смерти

Около 21.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1896

Отец: Лемехов Тихон Давыдович

Мать: (Фильчева?) Евфимия Прохоровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Орешин Иван

Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1924

Сын: Орешин Леонид

Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1926

Дочь: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лазарева (Орешина) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Беднякова (Орешина) Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич

Смерть
Около 21.09.1947
Похороны
Неизвестно

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