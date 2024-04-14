Орешина (Лемехова) Марина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1896
Дата смертиОколо 21.09.1947
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1896
Рождение ребёнка
1919
Сын: Орешин Иван
Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1924
Сын: Орешин Леонид
Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1926
Дочь: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лазарева (Орешина) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Беднякова (Орешина) Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Орешин Егор Андреевич
Смерть
Около 21.09.1947
Похороны
Неизвестно